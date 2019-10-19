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تعرف على تعديل ليتوين الذى يهدد خطة جونسون للبريكست

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:12 م
تعرف على تعديل ليتوين الذى يهدد خطة جونسون للبريكست بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر تعديل ليتوين لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى توصل إليه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبى وينتظر موافقة البرلمان عليه.

 

وقالت شبكة "سى إن إن" إن التعديل تقدم به عضو مجلس العموم أوليفر ليتوين، العضو السابق بحزب المحافظين والذى فصل من الحزب عندما أيد تشريع يرفض الخروج بدون اتفاق والمعروف باسم قانون بين. يمكن أن يغير كل شىء.

 

ويقول التعديل إن مجلس العموم سيعلق الدعم لخطة جونسون حتى يتم تمرير كل بنود تشريع بين المطلوبة لتنفيذ القانون من قبل البرلمان أيضا. وهو ما يجبر جونسون على طلب تمديد بريكست مساء السبت، بحسب قانون بين، ويزيل خطر الخروج بدون اتفاق فى ظرف أيام قليلة. إلا أنه يظل يسمح لجونسون  بتمرير خطته للبريكست، فعليه فقط أن يمرر كل الأجزاء المنفصلة لاتفاق الانسحاب أيضا.

 

وأشار نيك بوليز، الذى شارك فى التوقيع على التعديل، إلى أن التصويت عليه يمكن أن يتم قراءته كمؤشر سياسى على ما إذا كان البرلمان سيدعم الخطة، ولكن ليس كتأييد قانونى للاتفاق.

 

ولو تم تمرير تعديل ليتوين، الذى يحظى بدعم من أحزاب مختلفة، سيعنى أن اليوم لن يكون القول الفصل، بل ستجرى تصويتات أخرى على اتفاق الانسحاب فى الأسابيع المقبلة ستكون جميعها مهمة لأنها ستحتاج إلى الموافقة عليها من أجل تفعيل اتفاق بريكست.

 

وكان مصدر رفيع المستوى بالحكومة البريطانية، قد صرح لشبكة سى إن إن الأمريكية بأن جونسون سيسحب التصويت على خطته للبريكست فى وقت لاحق حال تم تمرير تعديل أوليفر ليتوين.


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اتفاق بريكست

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