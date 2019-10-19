تعرف على أقدم جهاز لمكافحة المخدرات عالميًا فى مصر

كتب محمود عبد الراضى

مصر فى مقدمة الدول التى لها السبق فى التصدى لمشكلة المخدرات على مستوى العالم، خاصة فى ضوء الانتشار المفزع للمخدرات البيضاء "الهيروين والكوكايين" فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وما لازمه من وجود حاجة ماسة إلى جهاز متخصص يشرف على تنفيذ القانون المصرى رقم 21 لسنة 1928 الذى شدد العقوبة على جرائم جلب المخدرات والإتجار فيها وتعاطيها، ومن ثم فقد اقترح وزير الداخلية آنذاك فى 25 فبراير سنة 1929 إنشاء إدارة لمحاربة المتجرين فى المواد المخدرة.



وفى 20 مارس 1929م صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة كأول جهاز مركزى متخصص فى مكافحة المخدرات فى العالم، وكان يتبع حكمدارية بوليس مدينة القاهرة ومقره العتبة.



وفى عام 1947 أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء إدارة تتبع إدارة عموم الأمن العام تسمى إدارة مكافحة المخدرات، للنهوض بأعباء مكافحة المخدرات بدلاً من مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة.



وفى عام 1976 صدر قرار جمهورى بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأصبحت جهازاً مستقلاً بذاته، وقد روعى فى بنائه التنظيمى أن يكون قادرًا على تحقيق سياسة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم المخدرات على شتى محاورها، وفقاً للخطة الوطنية للدولة المعنية بمكافحة مشكلة المخدرات، وفى 25 يناير 1990 افتتح رئيس الجمهورية مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المطور فى موقعه الحالى بالعباسية.



ولم تتوقف عجلة التطوير والتحديث من خلال إدخال العديد من التعديلات المتتابعة على الهيكل التنظيمى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لمواجهة العقبات والتحديات والتهديدات الناتجة عن تنامى ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، على نحو مرن يحاكى المستجدات على الساحة الأمنية دولياً وإقليمياً ومحلياً للحد من انتشار آفــة المخدرات.