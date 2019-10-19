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ترامب ونظيره المكسيكى يتفقان على وقف تدفق الأسلحة من أمريكا لبلاده

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:04 م
ترامب ونظيره المكسيكى يتفقان على وقف تدفق الأسلحة من أمريكا لبلاده دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
مكسيكو سيتى (رويترز)

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 قال وزير خارجية المكسيك، السبت، إن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ونظيره الأمريكى دونالد ترامب اتفقا على اتخاذ إجراء سريع لوقف تدفق الأسلحة بطريق غير قانونى من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد للصحفيين إن لوبيز أوبرادور أبلغ ترامب فى اتصال هاتفى بأن التكنولوجيا يمكن أن تستخدم فى وقف دخول الأسلحة المكسيك وإن ترامب رد على ذلك قائلا "فكرة جيدة".

واتفق الرئيسان على أن يجتمع مسؤولون أمريكيون ومكسيكيون فى الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الاختيارات والإعلان عن إجراءات "لتجميد" واردات الأسلحة غير القانونية إلى المكسيك وكذلك من خلال المعابر الحدودية الأمريكية.

وحاصر مسلحون من عصابات المخدرات قوات الأمن فى مدينة كولياكان بشمال غرب المكسيك يوم الخميس وأجبروها على الإفراج عن أوفيديو جوزمان نجل زعيمهم المسجون بعد أن اعتقل لفترة وجيزة مما تسبب فى اندلاع معارك بالأسلحة النارية واقتحام سجن فى أعمال عنف صدمت البلاد.

وزادت الفوضى التى شهدتها كولياكان، وهى معقل منذ فترة طويلة لعصابة سينالوا التى يتزعمها خواكين جوزمان، من الضغط على الرئيس لوبيز أوبرادور الذى تولى السلطة فى ديسمبر متعهدا بعودة الهدوء للبلاد المنهكة من عنف العصابات وجرائم اختفاء الأفراد وحوادث إطلاق النار منذ أكثر من عقد.

 

 


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المكسيك

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