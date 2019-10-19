تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت بلغت 25 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الارصفه 4 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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