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تحصيل 1.5 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى و50 مليونا غرامات سرقة كهرباء

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:28 م
تحصيل 1.5 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى و50 مليونا غرامات سرقة كهرباء سرقة كهرباء_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) .

واستهدفت الحملات البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 46متهما، بحوزتهم 9 قطع أسلحة نارية.. عبارة عن 2 بندقية خرطوش، مسدس، 6 فرد محلى، 7 طلقات نارية مختلفة الأعيرة وقطعة سلاح أبيض و10 قضايا إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو 750 جرام لنبات البانجو المخدر– 895 جرام لمخدر الحشيش – 180جرام لمخدر الهيروين – 180 قرص مخدر )وتم  تنفيذ (4791) حكم قضائى متنوع وضبط (1050) قضية متنوعة أخرى.

كما استهدفت تجارة السلاح ونجحت في ضبط 1445 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن "جرينوف – 2 رشاش - 129 بندقية آلية – 307 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 108 طبنجة – 898 فرد محلى الصنع – 2122 طلقة مختلفة الأعيرة – 1733 قطعة سلاح أبيض".

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 547864 حكما قضائيا، بينها 2380 فى جناية، و185251 حكم حبس و 285487 غرامة، و74746 مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 32 تشكيلاً عصابياً ضموا 108 متهمين، ارتكبوا 142 حادث سرقة متنوع، وضبط 258 قضية أحداث و إعادة 20 سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 52 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 85 متهماً ، فضلا عن ضبط (249528) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (37911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، (397) قيادة تحت تأثير مخدر ، (6349) موقف عشوائى.

ونجحت الحملات في ضبط (7352 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (103 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (932 إسطوانة بوتاجاز) وضبط (22) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (99728 لتر وضبط (7227) قضية تموينية متنوعة ، بمضبوطات وزنت (1040,219طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "381" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "297,180" طن، وكذا "137" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "40,077" طن).

وتمكنت الحملات من ضبط (74601) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (50,550,533) جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (1482) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: (135) قضية ضرائب عامة ، كشف (55) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، و(145) قضية فى مجال الجمارك ، (364) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (205) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، تنفيذ (544) حكم قضائى ، (11) قضية نقد أجنبى وتهريب ،( 3) قضايا فى مجال الجرائم المصرفية ، (4) قضايا فى مجالات " الاختلاس والإضرار بالمال العام - غسل الأموال - الكسب غير المشروع" .. بقيمة بلغت (1,587,649,950) مليار وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وتسعة وأربعون ألف ، وتسعمائة وخمسون جنيهاَ ، (160,000) مائة وستون ألف دولار أمريكى .

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (788) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر ، سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة – باعة جائلين – قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (7) متهمين ارتكبوا (3) وقائع متنوعة.

 

وأثمرت جهود قضايا المصنفات عن ضبط (190) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن نجاح شرطة المسطحات المائية في ضبط (774) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة) وكذا ضبط (1113) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (725) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (203) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (146) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (1433) لنش وباخرة سياحية.

 

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1540) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1687) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (287,853 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت (894,816 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (2,453 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (23,784 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (6,305 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,427كيلو جرام) و (137337) قرص مخدر مختلف الأنواع .

 

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (28) قضية تهريب ، (148) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر).

 

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3219) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.


سلاح

تنفيذ احكام

مخدرات

ضرائب

سرقة كهرباء

اليوم السابع بلس

تهرب ضريبى

التهرب من الضرائب

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