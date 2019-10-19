تجديد حبس وكيل "تعليم الوادى الجديد" وآخر 15 يوما لتقاضيهما رشوة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قررت النيابة العامة بالوادى الجديد تجديد حبس ا. ت ويعمل مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و"ع.ث" مدير إدارة الخدمات الداخلية بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فى القضية رقم 2470 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2019، لثبوت تقاضيهما رشوة قيمتها 5 الاف جنيه من أحد مديرى المدارس بالخارجة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد، تمكنت من ضبط المتهم الاول داخل استراحته واخر يدعى ع. ث موظف بالقطاع لقيامه بتسهيل الاجراءات للحصول على رشوة من احد مديرى المدارس لإنهاء إحدى الإجراءات وتحرر المحضر رقم 2470ادارى قسم شرطة الخارجة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط فريق هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة لمدير عام التربية والتعليم بالمحافظة وشخص آخر متلبسين بتقاضى رشوة داخل استراحة وكيل التعليم من أحد مديرى المدارس وجرى توثيق الواقعة بالصوت والصورة وأحيلت إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.