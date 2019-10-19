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تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:34 م
تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما كلبش - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس "محمد ر" 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 16576 لسنة 2018، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة فى تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.


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