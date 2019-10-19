سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 01:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين سرقا سيارة من سائق بعد تخديره فى السيدة زينب

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:07 م
تجديد حبس عاطلين سرقا سيارة من سائق بعد تخديره فى السيدة زينب سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة من سائق بعد تخديره بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من سائق بشركة سياحة بأنه أثناء توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، طلب منه شخصين لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء، وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاما بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أكدت صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (سبق اتهامهما والحكم عليهما فى 35 قضية متنوعة مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم استهداف المذكورين وضبطهما أثناء تواجدهما بمسكنهما.
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بأسلوب "التخدير"، تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة واتهامهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

السيدة زينب

سرقة سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة