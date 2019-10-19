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تجديد حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبى السفر بالشروق

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:58 م
تجديد حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبى السفر بالشروق حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبي السفر للخارج بمدينة الشروق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات .
 
ووردت معلومات للواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن الشروق ـ مقرا للشركة عمله والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها، دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص، مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.
 
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالشركة، وبحوزته علي كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج .
 
واعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 


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