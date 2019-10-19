تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة السرقة بالإكراه فى البساتين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال شرطة، وسرقة المواطنين بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن رجال قسم شرطة البساتين، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة المعراج العلوى بالمعادى الجديدة، من ضبط سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 5 أشخاص بفحص مستقليها تبين أنهم (3عاطلين - فرد أمن إدارى - سائق ، "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة") ، وبحوزتهم (طبنجة صوت معدلة - 3طلقات من ذات العيار سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه - هاتف محمول).

بمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأن المبلغ المالى والهاتف المحمول من متحصلات جرائمهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن تحديد المجنى عليهم (صاحب شونة مواد بناء بمدينة المعراج بدائرة القسم - 2عاملين بالشونة ملك الأول) مقيمين بدائرة القسم، وبسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بالشونة محل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين مستقلين السيارة المضبوطة، وقاموا بإقتيادهم داخل السيارة، بإدعاء أنهم من رجال الشرطة وتفتيشهم والإستيلاء على المبلغ المالى، من المجنى عليه الأول والهاتف المحمول من المجنى عليه الثالث وتخلوا عنهم، وعقب ذلك بمنطقة المعراج السفلى بدائرة القسم وفروا هاربين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.