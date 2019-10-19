تجديد حبس المتهمين بالتشاجر والتسبب فى مقتل شاب بالعمرانية 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بالتشاجر فى العمرانية، مما أسفر عن مقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل أحدهم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه " إسماعيل " نشبت بينه مشاجرة وآخرين، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.