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تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف سائق توك توك وهتك عرضه لشهر نوفمبر بالغربية

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:37 م
تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف سائق توك توك وهتك عرضه لشهر نوفمبر بالغربية محكمة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف سائق توك توك  وهتك عرضه فى المقابر بدائرة مركز قطور لجلسة شهر نوفمبر المقبل، فى القضية رقم 3434 جنايات قطور، لسماع مرافعات الدفاع.

 

ترجع الواقعة لشهر فبراير الماضي بتحرير المجني عليه "ا.ر" محضرا بمركز شرطة قطور، يتهم 9أشخاص باختطافه اثناء استقلاله توك توك، واقتياده للمقابر وهتك عرضه، لتأديبه لوجود خلافات بينهم، وأحدثوا به عدة إصابات، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية، وإحالتهم لمحكمة جنايات المحلة، وأصدرت قرارها المتقدم.

 


محكمه جنايات المحله

قطور

هتك عرض

مدير امن الغربيه

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