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تأجيل جلسة استئناف الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة "أمانى" لعدم الحضور

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:06 م
تأجيل جلسة استئناف الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة "أمانى" لعدم الحضور محكمة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أصدرت محكمة شربين الجزئية قرارا بتأجيل جلسة استئناف الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة أماني، وذلك لعدم حضورها.

وأوضح محامي الطفلة أماني في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سبب التأجيل هو عدم حضور الجدة المتهمة للجلسة بسبب إيداعها في مستشفى العباسية بالقاهرة ، بناء على إخطار رسمي تم تقديمه من قبل مركز شرطة شربين .
 
وأضاف أنه قد طالب بتأجيل الجلسة حتى نهاية شهر نوفمبر لتتمكن الجدة من حضور جلسة استئناف الحكم في قضية تعذيب الطفلة أماني ، وحضور جلسة القضية الأخرى الخاصة بتعذيب وقتل الطفلة جنة المحددة بتاريخ 1 ديسمبر المقبل ، وقال: " نحن في انتظار تحديد الموعد ومعرفة تاريخ الجلسة المقبلة بالتحديد " .
 
وكانت قد أصدرت محكمة شربين الجزئية حكمها على الجدة المتهمة بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ يوم السبت الماضي في قضية تعذيب الطفلة أماني بالضرب والكي والحرق في مناطق عفتها وأخرى متفرقة بجسدها ، وهي أقصى عقوبة يمكن الحكم بها في الجنايات بحسب تصريحات أشرف عبد الوهاب ياسين ، محامي الطفلة أماني.

 


الطفلة أماني

تعذيب الطفلة أماني

الجدة المتهمة بالتعذيب

قضية الطفلة أماني

الدقهلية

شربين

حوادث

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