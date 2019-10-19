"بيطرى الدقهلية" يطلق مبادرة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، عن إطلاقه مبادرة لأول مرة بمحافظة الدقهلية، تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة والوقوف على التحديات التى تواجهها وخاصة خلال الآونة الأخيرة.

وأشار المنجى - فى تصريحات صحفية اليوم - إلى أن المبادرة بدأت فى شهر يوليو الماضى، وتم تقديم دعوات رسمية للمربين وأصحاب المزارع والمستثمرين لحضور لقاءات بحضور مسئولين تنفيذيين، والتعاون لما فيه مصلحة المحافظة فى قطاع المجال البيطرى، حيث يتم عرض الخدمات البيطرية التى يمكن تقديمها للمربين، ونسألهم عن مدى رضاهم عن أداء الأطباء البيطريين وسرعة التواصل معهم.

وقد تمت زيارة مركز المطرية ومركز طلخا ومدينة صهرجت الكبرى التابع لمركز ميت غمر وجارى التنسيق لزيارة باقى المراكز. وأشار الدكتور عبد المنعم المنجى، إلى أن الصورة التى يلمسها فى هذه الندوات يتم تحليلها للعرض على المسئولين فى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى يحضرها لتوفير حلول جذرية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تم مناقشة البرنامج الوقائى من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة فى الوحدات البيطرية وخدمة التلقيح الاصطناعى التى تساعد فى تحسين السلالات.