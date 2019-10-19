بومبيو لـ"جيروزاليم بوست": عقوبات أمريكا لطهران أضعفت قدرتها فى اقتناء صواريخ متطورة

كتب- هاشم الفخرانى

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو وفى حوار أجراه مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بنقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان بسهولة، رافضاً الادعاء بأن الولايات المتحدة منحت فعليًا إيران السيطرة على المعابر الحدودية العراقية السورية.

وقال "بومبيو" إن الرئيس ترامب ملتزم بمواصلة السياسة الأمريكية الرامية إلى محاربة داعش ، ونفوذ إيران معاً من خلال فرض عقوبات قاسية على طهران ، حيث ستؤدى هذه العقوبات إلى ضرب الاقتصاد الإيراني بنسبة 12٪ العام المقبل.

وتابع بومبيو، أن الإدارة الأمريكية تمكنت عبر فرض العقوبات من منع طهران من حصولها على أنظمة صواريخ بتقنيات متطورة، وتقليل تمويل إيران للميليشيات الشيعية في جميع أنحاء العالم، مشدداً على أن العقوبات أضعفت قدرات طهران على القيام بهذه الأشياء.

أما القضية الأخرى التي أثارها بومبيو، كدليل على التزام الولايات المتحدة بالتصدي لإيران، فهي نقل حوالي 2000 جندي أمريكي إلى السعودية في أعقاب الهجوم على المنشآت النفطية وهو الهجوم الذي تعتبر الولايات المتحدة إيران مسؤولة عنه، قائلاً: "سيتم نقل قوات إضافية إلى المملكة العربية السعودية في الأسابيع المقبلة لردع العدوان الإيراني. هذا التهديد ليس موجهاً نحو إسرائيل فحسب، بل يشكل خطرا على الشرق الأوسط والعالم بأسره".