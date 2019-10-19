بلاك تيما يحيى افتتاح أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول فى أسوان

يذكر أن فريق بلاك تيما عام2004، ويضم ثلاثة أعضاء هم أحمد بحر، محمد عبده، أمير صلاح الدين، ويقدم الفرق الفنية الشابة مزيج من الموسيقى فى شكل خاص، وقد نجح الفريق فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة بعد تقديم العديد من الحفلات المختلفة، ونال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.

ويشارك فى أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول بأسوان، 22 دولة أفريقية و23جامعة مصرية، ويستمر من يوم 20 حتى 25 من الشهر الجارى، وذلك فى عرس أفريقى يهدف إلى تعزيز وتقوية الشراكة مع أشقائنا فى الجامعات الأفريقية ، وتبادل الخبرات والثقافات ونشر التعايش السلمى.