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انهيار حفرة على مواطن أثناء التنقيب عن الآثار فى مسكنه بالشرقية

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:02 م
انهيار حفرة على مواطن أثناء التنقيب عن الآثار فى مسكنه بالشرقية المنزل المنهار بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب مواطن فى العقد الثالث من العمر، بكدمات وكسور وتم نقله إلى مستشفى فاقوس العام، بعد استخراجه من قبل الحماية المدنية، من حفرة انهارت عليه أثناء التنقيب عن الآثار، وتم إخطار نيابة فاقوس للتحقيق، برئاسة عمرو الباز، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول مواطن مقيم بندر فاقوس، لمستشفى فاقوس العام مصاب، باشتباه كسر بالقدم اليسرى والعمود الفقرى وهبوط عام بالجسم وكدمات متفرقة،

 

وتبين من التحريات الأولية، قيامه بعمل حفرة بالمنزل للتنقيب عن الآثار، وأثناء التنقيب انهارت عليه الحفرة وظل بها أكثر من 9 ساعات حتى شاهده أهل مسكنه، وتم إخطار الشرطة والحماية المدنية وتم استخراجه وتحويله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.


الشرقية

مستشفي فاقوس

التنقيب عن الاثار

الحماية المدنية

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