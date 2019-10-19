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النيابة تواصل التحقيقات لكشف غموض العثور على جثة سيدة برشاح الحوامدية

السبت، 19 أكتوبر 2019 06:00 ص
النيابة تواصل التحقيقات لكشف غموض العثور على جثة سيدة برشاح الحوامدية جريمة قتل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحقيقاتها لحل لغز العثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة داخل جوال برشاح بمركز الحوامدية فى جنوب الجيزة؛ للوصول لهوية المجنى عليه، وتحديد قائمة المشبته بهم فى قتلها.

وفى إطار التحقيقات الجارية استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المجنى عليها، لمعرفة الإصابات التى لحقت بها وأدت إلى وفاتها، وكيفية حدوثها وتاريخ الوفاة، فضلًا عن طبيعة الأداة المستخدمة فى الجريمة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها أن وجهها مشوه، وبها آثار "نهش حيوانى" بالإضافة إلى تحلل أجزاء من الجثة، وآثار 15 طعنة فى أماكن متفرقة بالجسم.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد العثور على جوال برشاح قرية أم خنان، بدائرة القسم تفوح منه رائحة كريهة وبالانتقال تبين وجود جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمرى ترتدى ملابسها كاملة، كما ترتدى بعض المصوغات الذهبية.

 


جثة

قتل

رشاح

الحوامدية

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