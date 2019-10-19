النيابة تعاين موقع العثور على جثة طفلة بالسلام

كتب أحمد حسنى

انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة العثورعلى جثة طفلة ملقاة بأحد المناطق النائية بمنطقة النهضة بالسلام.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغاً من الأهالي في منطقة جمال عبدالناصر بالنهضة التابع لدائرة القسم، بالعثور على جثة طفلة مقتولة، وفور ورود البلاغ انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من معاينة الحادث مقتل طفلة تبلغ من العمر 12عاماً، تبين أنها “س.أ”، بالنهضة، وجاري مناقشة الشهود للوقوف علي ملابسات تلك الحادثة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة لتتولى كافة التحقيقات .