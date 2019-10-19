النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط عامل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة شمال القاهرة، سرعة ورود تحريات المباحث، حول واقعة ضبط مقاول هارب من أحكام قضائية بالسجن وغرامة 3 ملايين جنيه فى الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبتهم قوة شرطية، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بالمنطقة، من ضبط "ياسر.ع" 36 سنة عامل، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، كان يستعد لترويجها على عملائه فى المنطقة.

تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.