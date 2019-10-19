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النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم بإستيراد طرد المخدرات المضبوط فى مطار القاهرة

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:51 م
النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم بإستيراد طرد المخدرات المضبوط فى مطار القاهرة مخدر الماريجوانا_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية حول حول واقعة ضبط 500 جرام من مخدر الماريجوانا داخل أحد الطرود البريدية بمطار القاهرة الجوى، للوصول الي هوية المرسل اليه المضبوطات وضبطه واحضاره، كما أمرت بإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكميائى ، وإعداد مفصل عن طبيعة المضبوطات.

كانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت احتواء أحد الطرود البريدية، على كمية من مخدر الماريجوانا قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 500 جرام مخبأة ضمن ملابس) جار تكثيف الجهود لضبط الشخص المرسل إليه الطرد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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