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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط عاطل بحوزته "حشيش" بالنزهة

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:21 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط عاطل بحوزته "حشيش" بالنزهة مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة النزهة، تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها وتوزيعها على عملائه فى النزهة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بشارع جوزيف تيتو فى النزهة، بضبط "سعد.أ" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة، حيث عثر بحوزته على " 30 جرام مخدر الحشيش، 20 قرصا مخدرا، 300 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


المعمل الكميائى

اقراص مخدرة

مخدر الحشيش

ضبط عاطل

قسم النزهه

جوزيف تيتو

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