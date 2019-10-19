النيابة تستعجل تحريات المباحث حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو فى المرج

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة شرق القاهرة، سرعة ورود تحريات المباحث، وتقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو، قبل ترويجها على عملائه فى المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و" 35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته" 2 كيلو و140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى، من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.