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النيابة تأمر بضبط شقيق المتهم بقتل شاب فى ميدان فيكتوريا بالساحل

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:49 م
النيابة تأمر بضبط شقيق المتهم بقتل شاب فى ميدان فيكتوريا بالساحل المجنى عليه
كتب كريم صبحى

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أمر عمر محسن مدير نيابة الساحل، بضبط وإحضار شقيق المتهم بقتل شاب بسبب خلافات  بينهما.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم بقتل المجنى عليه 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث كشفت التحقيقات أن شقيق المتهم متورط فى الحادث .

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة صديقه في ميدان فيكتوريا نشبت مشاجرة كلامية بين المتهم وصديق المجنى عليه وأثناء تدخل الأخير لفضها قام الأول بطعنه بسلاح أبيض فسقط قتيلا. 

 

واستمعت النيابة لأقوال صديق المجنى عليه والذي كشف أن الأخير وحيد لأسرته، ولديه شقيقتان فقط، وتحمل المسئولية بعد وفاة والده، حيث كان يعمل من أجل إطعام أسرته، ومساعدة والدته على المعيشة، وليس لديه عداوات مع أحد، مشددا أنه حاول الدفاع عن صديقه، كما أن المتهم سيئ السمعة، وبدأ بالتعدي على المجني عليه، وقتله في الحال.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من العقيد علاء خلف الله مفتش قطاع شمال القاهرة مفاده تلقى قسم شرطة الساحل، إشارة من المستشفى العام، مفاده استقبال جثة "أحمد م"، 19 سنة، وشهرته سودة، مصابا بطعنة نافذة.

 

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشخص آخر يدعى "أشرف م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر إلى مشاجرة، أخرج على إثرها الجانى سلاح أبيض مطواة، وطعن الضحية ما تسبب فى مصرعه فى الحال.

 

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


الساحل

احمد سودة

يقتل شاب فى الساحل

قسم الساحل

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