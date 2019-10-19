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النقل تعلن افتتاح وتشغيل محطة مترو هليوبوليس للركاب غدا

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:13 ص
النقل تعلن افتتاح وتشغيل محطة مترو هليوبوليس للركاب غدا محطة مترو هيليوبوليس
كتب ــ رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل تشغيل محطة هيليوبوليس لمترو الأنفاق للركاب ابتداء من صباح غد، مع السماح لقطارات الخط الثالث بالتوقف بها، وذلك بعد انتهاء أعمال تنفيذها بالكامل واختباراتها.

 

ومحطة هليوبوليس التى تأتى مباشرة بعد محطة هارون أولى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لا تتوقف القطارات بها حاليا، حيث تواصل رحلتها حتى محطة نادى الشمس التى تليها بمحطتين بسبب تأخر إنهاء تنفيذها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من هارون حتى محطة النزهة 1 نتيجة تأخر استلام موقعها فى بداية المشروع واستصدار تصاريح تحويلات المرافق المتعارضة معها.

 

المحطة تعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم، ومزودة بماكينة صراف آلى لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة، كما أن المحطة المكيفة بمستوياتها الثلاث تتضمن وصلتين كل وصلة منهما اشبه بمحطة مستقلة، أحدهما فى اتجاه مسار الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد حتى محطة عدلى منصور بالسلام بجوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، حيث التقاطع مع مشروع القطار المكهرب الممتد حتى العاصمة الإدارية وصولا إلى مدينة العاشر من رمضان، والثانية فى اتجاه إلى مطار القاهرة

 


مترو الانفاق

المترو

محطة هليوبوليس

مترو هليوبوليس

محطة مترو هيليوبوليس

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