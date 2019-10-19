المتحدث الأممى تعليقا على اتهام تركيا بارتكاب جرائم حرب: أى انتهاكات يتم التحقيق فيها

نيويورك: إنجى مجدى

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الأممية، دائما ما تحقق فى اى انتهاكات إنسانية، ذلك ردًا على استفسار اليوم السابع عما إذا كانت الامم المتحدة ستحقق فى ارتكاب الجيش التركى جرائم حرب شمال شرق سوريا استنادا إلى تقرير منظمة العفو الدولية.

وتعليقا على السؤال، أوضح المتحدث الأممى، الجمعة، ان "الامم المتحدة ليس لديها مراقبون على الارض شمال شرق سوريا، لكن دائماً ما يتم التحقيق فى اى انتهاكات"، دون ان يدلى بمزيد من التفاصيل عما إذا كان هناك نية للتحقيق فى الجرائم التركية.

كانت منظمة العفو الدولية أكدت وجود دليل على ارتكاب الجيش التركى جرائم حرب ضد المدنيين فى شمال شرق سوريا وقالت ان الجيش والجماعات المسلحة المدعوم من نظام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، أظهرا تجاهلًا مخز لحياة المدنيين عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل باجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.