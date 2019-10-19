الكشف علي 1557 مواطن فى قافلة طبية بجزيرة النص بالشرقية

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية النص التابعة لمركز فاقوس وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1557 مريض شمل 124 حالة جراحة ، 399 أطفال ،137أمراض قلب ، 288 باطنة ، 104 نساء ، 181 جلدية ، ، 201 أنف وأذن، ، 123 عيادة تنظيم الأسرة ، كما تم فحص عدد 187 حالة معمليا مقسمة الي 100 معمل دم ،87 معمل طفيليات بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، و تم تحويل 14 مريض لمستشفي فاقوس المركزي لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم ، بالإضافة إلى فحص 130 حالة للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى توعية أهالي القرية بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقري الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكرعن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة ، مؤكداً على إستمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.