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القوات الأمريكية تدمر أحد راداراتها فى قاعدة بريف الحسكة قبل انسحابها

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:28 م
القوات الأمريكية تدمر أحد راداراتها فى قاعدة بريف الحسكة قبل انسحابها القوات الامريكية فى سوريا
أ ش أ

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أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات الأمريكية في سوريا دمرت الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها.

ونقلت القناة عن مصادر رسمية سورية - لم تسمها - القول إن القوات الأمريكية قامت أيضا بتفخيخ مقراتها وتدميرها في قرية قصرك على طريق تل تمر - القامشلي تمهيدا لإخلائها.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - انسحابها من نقاط حدودية مع تركيا في محافظتي الحسكة والرقة شمالي شرقي سوريا، وذلك بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

ونسبت القناة إلى مصدرين عسكريين في "وحدات حماية الشعب" الكردية المنضوية ضمن (قسد) القول إن 25 آلية عسكرية على متنها جنود لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من تل أبيض إلى القاعدة العسكرية في بلدة عين عيسى، وأشارا أن طائرات "التحالف" توقفت عن التحليق في أجواء المنطقة.

 


القوات الامركية

سوريا

الحسكة

قاعدة عسكرية

قسد

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