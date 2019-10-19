القبض على 42 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن، بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة، وأسلحة وذخيرة غير مرخصة بأنحاء المحافظة.

تمكن رجال المباحث، من القبض على 42 متهما بحوزتهم، كميات من الحشيش، والهيروين، والاستروكس، والأقراص المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

كما أسفرت حملة، عن ضبط 9 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية، الية وخرطوش، وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.