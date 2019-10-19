سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 11:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على 42 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:17 ص
القبض على 42 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت قوات الأمن، بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة، وأسلحة وذخيرة غير مرخصة بأنحاء المحافظة.

تمكن رجال المباحث، من القبض على 42 متهما بحوزتهم، كميات من الحشيش، والهيروين، والاستروكس، والأقراص المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

كما أسفرت حملة، عن ضبط 9 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية، الية وخرطوش، وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة امنية

أسلحة نارية

تجارة المخدرات

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

معركة الكلاسيكو بين رابطة الليجا ضد البارسا والريال حديث صحف إسبانيا

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

النجم الساحلى يغرق فى بحر الأزمات قبل مواجهة الأهلي.. رضا شرف الدين يستقيل من رئاسة النادى.. كريم حقى يترك منصب المدير الرياضى بعد أسبوعين من توليه المهمة.. والفريق بدون مدرب بعد إقالة البنزرتى والمحمدى

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تنطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا

السعودية تجلى رعاياها من لبنان بعد تصاعد حدة الاحتجاجات

السعودية تجلى رعاياها من لبنان بعد تصاعد حدة الاحتجاجات

فيديو معلوماتى.. اعرف أعراض الزهايمر المبكر فى مرحلة الشباب

فيديو معلوماتى.. اعرف أعراض الزهايمر المبكر فى مرحلة الشباب

5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. اعرفى حقك

5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. اعرفى حقك

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

عرض لوحة "العشاء الأخير" لفنانة مجهولة من عصر النهضة بعد 450سنة من التخزين

عرض لوحة "العشاء الأخير" لفنانة مجهولة من عصر النهضة بعد 450سنة من التخزين

الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً

الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً

الإسكندرية تستقبل أول سفينة سياحية قبرصية تقل 500 سائح.. صور

الإسكندرية تستقبل أول سفينة سياحية قبرصية تقل 500 سائح.. صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة