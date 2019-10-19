السيسي باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى: "نفخر بالمحكمة الدستورية العليا"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة.

وقال فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى المصري؛ أوكد فخرى وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة نجحت خلالها فى التغلب على العديد من التحديات التى واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".