سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 03:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يلتقى العصار ويوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:56 م
السيسى يلتقى العصار ويوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربى فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلًا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.

 

وفى ذلك الإطار، عرض وزير الإنتاج الحربى نتائج زيارته للصين والتى تضمنت التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر، بهدف التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر، وكذا نتائج زيارته لدولتى الإمارات وبيلاروسيا، والتى هدفت لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

 

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، من خلال التحول من التجميع إلى التصنيع، مشددًا فى هذا الإطار على الالتزام بالمواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة فى التصنيع، ونقلها إلى مصر، لتعظيم الفائدة التى تعود على الاقتصاد والصناعة المصرية.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الإنتاج الحربى أوضح خلال الاجتماع أن اتفاقية الشراكة التى تم توقيعها مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر تتضمن التصنيع المشترك لعدد 2000 أوتوبيس خلال 4 سنوات، على أن تتبعها مراحل أخرى للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى، موضحًا أن المرحلة الثانية ستكون للأوتوبيسات الضخمة التى تبلغ سعتها 180 راكبًا.

 

كما تم كذلك التباحث مع الجانب الصينى حول إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للتواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع فى مصر.

 

وعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى نتائج زيارته إلى دولة بيلاروسيا لمناقشة مستجدات التعاون القائم بين الجانبين فى مجالات متعددة، منها إنتاج المعدات الزراعية والشاحنات وتصنيع الجرارات ومحركات الديزل والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات.

 

كما تضمنت زيارة وزير الإنتاج الحربى لدولة الإمارات زيارة مجمع "توازن" الصناعى بمدينة أبو ظبى، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة فى ذلك المجمع الصناعى، حيث تم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون المختلفة بين الشركات العاملة فى المجمع الإماراتى وشركات الإنتاج الحربى فى مصر، وكذا التعرف على أحدث نظم التصنيع والتكنولوجيات المستخدمة فى مجال الصناعات الدفاعية والصناعات المكملة لها.

 


السيسي

العصار

وزارة الانتاج الحربي

السيارات

صناعة السيارات

القوات المسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسي باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى: "نفخر بالمحكمة الدستورية العليا"

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:43 م

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:45 م

الرئيس السيسى يخصص أراضٍ للاستصلاح وإقامة محطة تحلية مياه بالوادى وسيناء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:15 ص

السيسى خلال لقائه بالمستثمرين المصريين بالخارج: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها.. ومصر تحتاج لسواعد أبنائها بالخارج والداخل للمساهمة بتطويرها وتنميتها وتغيير واقعها للأفضل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة