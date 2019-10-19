السجن 7 سنوات لعاطل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "أحمد.ض.م" 33 سنة عاطل بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار، فى منزله، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض، وماركو سمير، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2019 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المتهم بالحفر داخل منزله للتنقيب عن الآثار، وبحوزته بعض الآلات والمعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم أثناء الحفر فى المنزل، وبمواجهته اعترف بالتنقيب عن الآثار، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.