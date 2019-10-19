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الخارجية الروسية: توجد مشاكل فى إصدار تأشيرات للمندوبين إلى الأمم المتحدة

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:27 م
الخارجية الروسية: توجد مشاكل فى إصدار تأشيرات للمندوبين إلى الأمم المتحدة ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها سبق وأن سجلت وجود مشاكل فى إصدار تأشيرات للمندوبين إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المشكلة كانت واضحة للغاية هذا العام.

وأضافت زاخاروفا اليوم السبت، خلال مشاركتها فى معسكر الشباب الوطنى الثالث لعموم روسيا، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك"، لقد بدأنا نلاحظ هذه المشكلة بوضوح منذ بعض الوقت، حيث كانت فى هذا العام أكثر وضوحاً.

يُذكر أن روسيا قدمت طلبا رسميا الخميس الماضى لنقل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف على خلفية سياسة التأشيرات غير الودية من قبل الولايات المتحدة.

وكانت الخارجية الروسية، أعلنت فى وقت سابق، أن بعض أعضاء الوفد الروسى لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة فى الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى عُقدت فى الفترة 24 ـ 30 سبتمبر الماضى فى نيويورك.

 


ماريا زاخاروفا

زاخاروفا

روسيا

الخارجية الروسية

الامم المتحدة

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