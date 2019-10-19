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الحبس سنتين لـ3 متهمين بخطف شاب فى مدينة نصر

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:39 م
الحبس سنتين لـ3 متهمين بخطف شاب فى مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بخطف شاب لسرقته بمدينة نصر، بالحبس سنتين ومصادرة السلاح المضبوط.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "سيد محمد، مصطفى سيد، عادل فرحان"، تهمة خطف المجنى عليه "باسم عمرو"، بأن استوقفوه وأشهروا فى وجهه الأسلحة النارية، وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته، وخطفه داخل دراجة بخارية "توك توك"، وتمكنوا من احتجازه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة "عزبة الهجانة".


جنايات القاهرة

سرقة

السجن المشدد

خطف شاب

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