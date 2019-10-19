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التعليم: بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لامتحانات الأول والثانى الثانوى

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:00 ص
التعليم: بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لامتحانات الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المركز القومى للامتحانات جاهز ببنوك الأسئلة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى، والذى يعقد بشكل إلكترونى من خلال التابلت.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن المركز انتهى من بناء بنوك للأسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية فى جميع المواد الدراسية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.

وأوضحت المصادر، أن المواد الأساسية للطلاب سوف تعقد امتحاناتها إلكترونيًا على أن يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى المواد التى لا تضاف إلى المجموع على مستوى كل إدارة وتختص الإدارات بوضع أسئلة الامتحان فى هذه المواد وتشمل التربية الدينية والوطنية، مشددة على أنه لا صحة لعقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ورقيًا.

 


التربية والتعليم

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