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بعد 10 سنوات من التوقف..

الإسكندرية تستقبل أول سفينة سياحية قبرصية تقل 500 سائح.. صور

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:12 ص
الإسكندرية تستقبل أول سفينة سياحية قبرصية تقل 500 سائح.. صور لحظة وصول السفينة
الاسكندرية جاكلين منير

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استقبل ميناء الإسكندرية اليوم، أول سفينة سياحية قبرصية قادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة، من بينهم  100 فرد قادمين كوفد رسمى برئاسة  فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية،  عقب توقف دام 10سنوات.

استقبل الفوج السياحى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضرورة أن تظهر الإسكندرية بالمظهر الحضارى الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام زوارها.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الرحلة نتيجة لجهد كبير تم الإعداد والترتيب له طيلة العام من أجل خروجه بالشكل اللائق، وتضمن ذلك توقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين، فضلا عن العلاقات السياسية الوطيدة التي تربط مصر بباڤوس، مؤكدا أن جميع القطاعات المعنية مهتمة باستقبال الوفد، ومرافقته خلال فترة الزيارة تعمل على قدم وساق لإنجاح هذه الزيارة ولتحظى الإسكندرية بمكانتها التي تستحقها في مصاف الدول السياحية العالمية، فقد تم تجميل وتنظيف الشواطئ والاستعداد بشكل جيد في جميع المزارات السياحية والأماكن المحيطة بها، مع توفير مترجمين ومرافقين للوفد للتسهيل عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

 وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بعودة الرحلات السياحية مرة أخرى وبدء موسم السياحة، مؤكدا أن هذه الرحلة تعتبر باكورة الأمل لتعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض، كما أن الإسكندرية لديها العديد من عوامل الجذب السياحى التى تميزها، وتجعلها فى مصاف المدن السياحية العالمية.

اتوبيسات لنقل الفوج القبرصى
اتوبيسات لنقل الفوج القبرصى

 

السائحون فى الاسكندرية
السائحون فى الاسكندرية

 

السائحون يلتقطون صورًا تذكرية
السائحون يلتقطون صورًا تذكرية

 

السفينة القبرصة ترسى على شاطىء الاسكندرية
السفينة القبرصة ترسى على شاطىء الاسكندرية

 

السفينة القبرصية
السفينة القبرصية

 

السفينة بعد مغادرة الفوج
السفينة بعد مغادرة الفوج

 

الفوج السياحي
الفوج السياحي

 

الوفد السياحي يطل على شاطىء الاسكندرية
الوفد السياحي يطل على شاطىء الاسكندرية

 

تجمع السائحين بعد وصولهم للاسكندرية
تجمع السائحين بعد وصولهم للاسكندرية

 

جانب من السفينة القبرصية
جانب من السفينة القبرصية

 

لحظة وصول السفينة
لحظة وصول السفينة

 

نزول الوفد من الاتوبيسات
نزول الوفد من الاتوبيسات

 

وصول الفوج السياحي للاسكندرية
وصول الفوج السياحي للاسكندرية

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ميتاء الاسكندرية

سفينة سياحية

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