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الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:41 ص
الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة طقس حار - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴة اﻟﻐﺮﺑﻴة، واﻟﻮﺟه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ .
 
وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية ﻓى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻻﻧﺤﺎء، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴة ﺷﺮﻗﻴة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

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