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اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:08 ص
اعرف محور ترعة الزمر ودوره فى تخفيف الزحام المرورى بالجيزة × 11 معلومة أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن محور الملك سليمان أو ما يعرف بمحور ترعو الزمر، الجارى تنفيذه لتخفيف الاختناقات المرورية فى شوارع ومحاور محافظة الجيزة خصوصًا فى الهرم وفيصل، وربط شمال وجنوب الطريق الدائرى.

وتجرى متابعة تنفيذ محور (الملك سلمان) ترعة الزمر فى المرحلة الأولى من المنيب إلى الوراق.

1ـ المحور الجديد يمتد بطول 12 كم.

2ـ ينطلق من القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب حتى القوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة إمبابة.

3ـ المحور يسير على المسار المغطى لترعة الزمر.

4ـ المحور الجديد عبارة عن كوبرى علوى.

5ـ المحور يتقاطع شوارع مستشفى الصدر والثلاثين وخاتم المرسلين وشارع الهرم وشارع فيصل ومحور صفط اللبن وشارع جامعة الدولة العربية وشارع ناهيا ومحور 26 يوليو وشارع مطار إمبابة.

6ـ تكلفة المشروع تصل إلى 3.8 مليار جنيه.

7ـ بدأت أعمال تنفيذه فعليا منذ شهور.

8ـ يهدف المشروع إلى حل الكثافات والمشاكل المرورية بمحافظة الجيزة.

9ـ المحور الجديد سيقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

10ـ المحور الجديد يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

11ـ سيكون طريق حر بدون تقاطعات مرورية.


محور ترعة الزمر

محور الملك سلمان

الجيزة

التكدس المرورى

ترعة الزمر

اخبار

اليوم السابع بلس

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