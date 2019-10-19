اعرف الدائرى الأوسطى حول القاهرة الكبرى أعرض طريق بالشرق الأوسط × 11 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن الطريق الدائرى الأوسطى الجارى استكمال أعمال تنفيذه ضمن المشروع القومى للطرق وأهميته ودوره فى تخفيف حركة الزحام بالقاهرة الكبرى وربط المدن الجديدة المجاورة.

1ـ المشروع يمتد بطول 147 كم.

2ـ الطريق الدائرى الأوسطى يربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق والعبور وبلبيس.

3ـ الطريق الجديد يربط طرق القاهرة ـ السويس وطريق القاهرة ـ الاسماعيلية الصحراوى بمدينة 15 مايو وحلوان.

4ـ الطريق يعبر النيل بكوبرى جارى العمل فيه للوصول للبدرشين و6 أكتوبر وطريقى القاهرة ـ الإسكندرية والقاهرة ـ الفيوم.

5ـ يضم 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه.

6ـ سيكون الأعرض فى منطقة الشرق الأوسط.

7ـ سيساهم فى تغيير صورة النقل فى مصر.

8ـ يهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية خصوصا الكثافات المرورية عن الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى.

9ـ يخدم متطلبات التنمية المستقبلية خصوصا بالمناطق المحيطة.

10ـ جرى إنشاء الطريق طبقًا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف.

11ـ سيساهم عقب انتهاء تنفيذه فى خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث.