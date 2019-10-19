اضبط مخالفة.. سكان حى الضواحى ببورسعيد يغرقون فى مياه المجارى.. صور

بورسعيد - محمد فرج

رصد "اليوم السابع" مأساة سكان الــ18عمارة بحى الضواحى ببورسعيد الذين تحاصرهم مياه المجارى رغم العديد من الشكاوى التى أرسلت لوزارة البيئة لتدخل لإيجاد الحلول العاجلة لأكثر من 10 آلاف أسرة يعيشون على مستنقع من مياه الصرف الصحى على مدار ما يقرب من 4 سنوات، كانت كفيلة أن تحول حياتهم إلى جحيم، ولكن دون جدوى .

يقول إبراهيم يوسف العيسوى 55 سنة "تاجر"، أحد سكان الــ18 عمارة، إن مشكلة طفح مياه المجارى منذ ما يقرب من أكتوبر 2016 وحتى الآن، نعيش على مستنقع من مياه الصرف الصحى والروائح الكريهة تزكم الأنوف، فضلا عن الناموس الذى يؤرق حياتهم رغم العديد من الشكاوى التى أرسلوها للبيئة للتدخل لإيجاد حل لمثل هذه المأساة والمعاناة التى أصبحت صداعا مزمنا أصاب السكان على مدار 4 سنوات .

ومن جانبهم يناشد السكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفقد الـ 18 عمارة بحى الضواحى ليرى المأساة ويستمع لمعاناة الأسر الذى أصيب أولادها بالفيروسات ولدغات الناموس وحساسية الصدر، ومحاسبة المقصرين بحى الضواحى والمسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .