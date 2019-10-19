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اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون سوء حالة الشوارع ويطالبون بسرعة رصفها

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون سوء حالة الشوارع ويطالبون بسرعة رصفها سوء حالة الشوارع بدمياط
دمياط – فريق المحافظات

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أعرب العديد من أبناء محافظة دمياط من سوء حالة الرصف بمعظم الطرق خاصة القرى، الأمر الذى يمثل مشكلة لأغلب سكان هذه القرى مع قرب حلول موسم الشتاء، حيث تتحول هذه الطرق إلى برك ومستنقعات بسبب كثرة الحفر والمطبات، مما يعوق حركة المارة والسيارات . "اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بسرعة إدراج هذه الطرق ضمن خطة الرصف.

يقول محمد البهنسى، أحد سكان قرية البصارطة، إنه تعددت الشكاوى من سوء حالة الطريق الرئيسى المؤدى إلى المقابر بسبب كثرة الحفر والمطبات، وطالب بسرعة رصف الطريق ورد الشىء لأصله قبل حلول موسم الشتاء.

وأضاف ضياء الغباشى أحد سكان البصايلة: "نطالب بسرعة إدراج أعمال الرصف الخرسانى شارع البصايلة المتفرغ من الحربى والمناطق المجاورة، خاصة ونحن على مشارف دخول فصل الشتاء"، وأكد أن سكان المنطقة تقدموا بشكوى إلى ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة دمياط ولم يبت فيها حتى الآن .

وطالب محمد رمضان، من أهالى قرية الباز، بتشكيل لجنة من الطرق لمعاينة الشارع الأوسط فى قرية الباز، والذى لم ينفذ فيه أعمال رد الشيء لأصله حتى الآن رغم الانتهاء من كل الوصلات المنزلية.

ويشاركه الرأى محمد حمزة من أهالى قرية السنانية، مؤكدا أن منطقة أول الكوبرى العلوى من ناحية السنانية بمدينة دمياط هى منطقة تحتاج رصف أسفلتى قبل الشتاء، لأنه مع حلول الشتاء وتساقط الأمطار تتحول أغلب الشوارع إلى طين ومياه ولا يوجد أى منفذ لتصريف مياه الشتاء.

كما أكد السعيد كامل، من كفر سليمان، أن شارع المدارس من منطقة كوبرى أبو العز حتى محطة القطار وكذلك شارع الشهيد محمد منصور سليمان، وأغلب الشوارع تحتاج إلى أعمال رصف قبل الشتاء.

من جانبه قال المهندس طارق بدوى، مدير عام الطرق بدمياط لـ"اليوم السابع"، إنه بدأت أعمال رفع مقايسات شارع قرية البصارطة تمهيدا لإدراجه فى خطة الرصف، مشيرا إلى أنه جار مراجعة الوحدات المحلية والشركات لحصر الشوارع التى تخلو من أى أعمال مرافق حالية أو مستقبلية، لتدرج ضمن خطة الرصف بالمراكز.


دمياط

رصف الطرق

مديرية الطرق

خطة الرصف

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