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استمرار البحث عن جثث بعد مقتل 69 على الأقل فى تفجيرات بمسجد فى أفغانستان

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:46 م
استمرار البحث عن جثث بعد مقتل 69 على الأقل فى تفجيرات بمسجد فى أفغانستان افغانستان - أرشيفية
رويترز

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واصلت الشرطة والسكان المحليون، اليوم، السبت، البحث عن الجثث تحت أنقاض مسجد فى إقليم ننكرهار فى شرق أفغانستان بعد أن أسفرت تفجيرات وقت صلاة، الجمعة، أمس عن مقتل 69 شخصا على الأقل.

وزرعت المتفجرات داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا، حيث قال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار إن المسجد الذي يسع أكثر من 150 مصليا كان ممتلئا عن آخره وقت الانفجارات.

وأضاف "تم تسليم جثث 69 شخصا من بينهم أطفال ومسنون لذويهم" مشيرا إلى أن المزيد من الجثث قد تكون تحت الأنقاض.

وقدر مسؤولون محليون أمس الجمعة عدد القتلى بأنه 62، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن الحكومة اتهمت حركة طالبان التي تقاتل لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في البلاد.

ونفى سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن التفجيرات وقال في تغريدة على تويتر إن شهودا قالوا إنها نجمت عن هجوم بقذائف المورتر نفذته القوات الحكومية.

وقال السفير الأمريكي جون آر. باس في تغريدة "قتل المصلين المجتمعين معا في سلام فعل بلا ضمير، من حق كل الأفغان أن يعيشوا ويمارسوا شعائر العبادة معا في أمان".

وقال الاتحاد الأوروبي إن الهجوم يهدف لتقويض آمال السلام والمصالحة في أفغانستان.


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