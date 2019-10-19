استجابة لليوم السابع.. محافظ بورسعيد يتدخل لإنهاء مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الرحاب

بورسعيد محمد فرج

إيماءً إلى ما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان اضبط مخالفة "سكان الضواحي ببورسعيد يغرقون فى مياه المجاري،" قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باتصالات عاجلة مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بمنطقة الرحاب بحي الضواحى .

واعرب المحافظ من خلال البيان الذى أصدره منذ قليل، أن أجهزة الطوارئ وحى الضواحى يواصلون جهودهم لإنهاء المشكلة التى نجمت عن ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشبكة من نواتج حفر خطوط الشبكة الجديدة الجارى العمل بها من المياه العكرة الممزوجة بالأتربة، والتى تسببت فى ارتفاع منسوب المياه بالشبكة الحالية وخروجها إلى بعض شوارع مساكن الرحاب .

يذكر أن "اليوم السابع" نشر مأساة سكان الــ 18عمارة بحى الضواحى ببورسعيد الذين تحاصرهم مياه المجارى رغم العديد من الشكاوى التى أرسلت لوزارة البيئة، لتدخل لإيجاد الحلول العاجلة لأكثر من 10 آلاف أسرة يعيشون على مستنقع من مياه الصرف الصحى على مدار ما يقرب من 4 سنوات، كانت كفيلة أن تحول حياتهم إلى جحيم.