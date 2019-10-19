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ارتفاع حصية ضحايا انفجارى أفغانستان إلى أكثر من 120 قتيلا ومصابا

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:30 م
ارتفاع حصية ضحايا انفجارى أفغانستان إلى أكثر من 120 قتيلا ومصابا انفجار أفغانستان - أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أكد عطا الله خوجانى، المتحدث باسم حاكم ولاية "ننجرهار"، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين اثنين وقعا فى مسجد أثناء صلاة الجمعة بولاية "ننجرهار" شرق أفغانستان، إلى 62 قتيلا و60 مصابا.

وقال خوجانى، حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية، إن عددا من المصابين فى حالة حرجة.

وأضافت الشبكة أن مسئولين صرحوا بأن الانفجارين وقعا إثر وضع متفجرات بالمسجد، حيث انشغال المصلين بصلاة الجمعة.

كان المتحدث باسم الرئيس الأفغانى صديق صديقى، أدان بشدة التفجيرين الإرهابيين، فى تدوينه كتبها على موقع "تويتر"، حيث طالب حركة "طالبان" الإرهابية بالتوقف عن استهداف المدنيين، إلا أن "طالبان" نفت قيامها بشن الهجوم على المصلين.

 

 


افغانستان

انفجار افغانستان

ولاية ننجرهار

انفجار مسجد

متفجرات

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