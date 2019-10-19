إكسترا نيوز تعرض قصف أردوغان لمخيمات المدنيين لتهريب عناصر داعش

كتب أحمد عرفة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يوثق وقائع جديدة تكشف كيف ساعدت قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تهريب عناصر تنظيم داعش الإرهابى خلال العدوان التركى ضد سوريا فى الأيام الماضية.

القناة ذكرت أنه كان هناك تنسيق مباشر بين قوات الرئيس التركى، وبين عناصر تنظيم داعش الإرهابى حيث ساهمت القوات التركية فى تهريب عناصر التنظيم من السجون فى الشمال التركى.

وأشارت القناة، إلى أن مصادر أكدت أن قوات أردوغان كانت تقصف مخيمات تابعة لمدنيين سوريين بينما تبعد تماما عن أية مخيمات تضم عناصر تنظيم داعش الإرهابى.