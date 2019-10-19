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إرجاء محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير إلى السبت المقبل

السبت، 19 أكتوبر 2019 06:38 م
إرجاء محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير إلى السبت المقبل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
أ ش أ

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أرجأت محكمة سودانية اليوم ، السبت ، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع شهادة وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، كشاهد دفاع عن البشير.

وشهدت الجلسة الثامنة للمحاكمة التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية أركويت شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

وكانت محاكمة البشير توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة الدفاع لمحكمة الاستئناف، ضد إجراءات المحاكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة عملها.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

 

 


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