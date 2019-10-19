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إحلال وتجديد شبكات المياه فى منطقة العرب بالبحر الأحمر بتكلفة 3,5 مليون جنيه

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:32 ص
إحلال وتجديد شبكات المياه فى منطقة العرب بالبحر الأحمر بتكلفة 3,5 مليون جنيه المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه جارٍ العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب بتكلفة تقدر بنحو 3,5 مليون جنيه، وذلك لتحسين ضخ المياه، ولتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها بالمنطقة.
 
وأشار المهندس يحيى صديق، إلى أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عددٍ من عمليات الإحــلال والتجـديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق أخرى، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc" جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة  خدمة مياه الشرب  المقدمة للمواطن.
 
وأضاف: تقوم الإدارة العامة للمعامل بالشركة بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءاً من خروجها من المحطات حتى وصولها إلى المواطن، إلى جانب تواجد  عددٍ من الكيميائيين بأماكن ضخ المياه لإجراء عملية التحليل لعينات المياه المنتجة من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقاطٍ لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.
 

وزاره الاسكان

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