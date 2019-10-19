إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة حدائق القبة، عاطل "مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام بالاتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الحشيش"، متخذا من دائرة قسم حدائق القبة وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه .

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على " عبده.ه " 41 سنه مسجل خطر وبحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة حدائق القبة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول.