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إحالة دعوى عزل مستشار محمد مرسي من مجلس الدولة للدائرة الثانية

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:45 م
إحالة دعوى عزل مستشار محمد مرسي من مجلس الدولة للدائرة الثانية مجلس الدولة_ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، الدعوى المطالبة بعزل المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار المعزول مرسي من مجلس الدولة للدائرة الثانية.

يذكر أن محمد فؤاد جادالله هو المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي ، وقد سبق وأرسل المحامي محمد حامد سالم طالب إنذار مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة وشكوى أخرى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، بعزله من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

 


القضاء الادارى

مجلس الدوله

عزل مستشار

محمد مرسى

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