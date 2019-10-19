إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزى للقضاء على قوائم الانتظار

القليوبية ــ إبراهيم سالم

نجح فريق طبى بمستشفى شبين القناطر المركزي، بقيادة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، علي رأس قائمة من أمهر استشاري وأخصائي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمحافظة، في إجراء 50 عملية جراحية، تم الانتهاء منها بنجاح وقد تنوعت الجراحات في أقسام العظام والجراحة العامة والمسالك البولية.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن هذه الجراحات تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراجية، وبتعليمات وزيرة الصحة، وتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، أن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أشرف على العمل لينتهي هذا اليوم بهذه الصورة المشرفة التي أسعدت أكثر من 50 أسرة من أهالى شبين القناطر أمس وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم، بمشاركة كل من، الدكتور السيد أحمد مراد مدير عام إدارة الطب العلاجي بالقليوبية، والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أيمن سلام مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور أسامة أبو مسئول مكافحة العدوى بمديرية الصحة، والدكتور حسانين محمد مسؤول المستلزمات الطبية بمديرية الصحة، ومساعد مدير إدارة التمريض بالمديرية، والدكتورة فاطمة أبو جرة مدير إدارة شبين القناطر، والدكتور حسن منصور مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالله بركات نائب مدير المستشفى، والدكتور خالد شومان وكيل المستشفى.

وفي نهاية اليوم قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفي وفريق العمل أطباء من داخل المستشفى وخارجها وتمريض وجميع العاملين لتفانيهم في العمل لاجتياز هذا الحدث الفريد من نوعه في مستشفى مركزيَ.