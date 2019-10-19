سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 09:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزى للقضاء على قوائم الانتظار

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:58 ص
إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزى للقضاء على قوائم الانتظار عملية جراحية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح فريق طبى بمستشفى شبين القناطر المركزي، بقيادة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، علي رأس قائمة من أمهر استشاري وأخصائي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمحافظة، في إجراء 50 عملية جراحية، تم الانتهاء منها بنجاح وقد تنوعت الجراحات في أقسام العظام والجراحة العامة والمسالك البولية.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن هذه الجراحات تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراجية، وبتعليمات وزيرة الصحة، وتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، أن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أشرف على العمل لينتهي هذا اليوم بهذه الصورة المشرفة التي أسعدت أكثر من 50 أسرة من أهالى شبين القناطر أمس وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم، بمشاركة كل من، الدكتور السيد أحمد مراد مدير عام إدارة الطب العلاجي بالقليوبية، والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أيمن سلام مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور أسامة أبو مسئول مكافحة العدوى بمديرية الصحة، والدكتور حسانين محمد مسؤول المستلزمات الطبية بمديرية الصحة، ومساعد مدير إدارة التمريض بالمديرية، والدكتورة فاطمة أبو جرة مدير إدارة شبين القناطر، والدكتور حسن منصور مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالله بركات نائب مدير المستشفى، والدكتور خالد شومان وكيل المستشفى.

وفي نهاية اليوم قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفي وفريق العمل أطباء من داخل المستشفى وخارجها وتمريض وجميع العاملين  لتفانيهم في العمل لاجتياز هذا الحدث الفريد من نوعه في مستشفى مركزيَ.

FB_IMG_1571467626328
 
 
FB_IMG_1571467632541
 
 
FB_IMG_1571467640452

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى شبين القناطر

قوائم الانتظار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف الدائرى الأوسطى حول القاهرة الكبرى أعرض طريق بالشرق الأوسط × 11 معلومة

اعرف الدائرى الأوسطى حول القاهرة الكبرى أعرض طريق بالشرق الأوسط × 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

محمد صلاح يسعى لكسر عقدة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسعى لكسر عقدة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

10 إجراءات لتجديد الخطاب الدينى تحددها اللجنة الدينية بالبرلمان.. تعرف عليها

10 إجراءات لتجديد الخطاب الدينى تحددها اللجنة الدينية بالبرلمان.. تعرف عليها

"مخدات" مقاومة للتجاعيد.. اهتمى بجمالك حتى أثناء النوم.. صور

"مخدات" مقاومة للتجاعيد.. اهتمى بجمالك حتى أثناء النوم.. صور

السجن 7 سنوات عقوبة ختان الإناث.. والمشدد حال التسبب بعاهة مستديمة أو وفاة

السجن 7 سنوات عقوبة ختان الإناث.. والمشدد حال التسبب بعاهة مستديمة أو وفاة

تعرف على اختصاصات الوحدات المحلية فى القانون الجديد للمحليات

تعرف على اختصاصات الوحدات المحلية فى القانون الجديد للمحليات

العرب والأجانب يستحوذون على 28% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى

العرب والأجانب يستحوذون على 28% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف فى الأقصر

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف فى الأقصر

صور.. برنامج سياحى لأول سفينة سياحية قبرصية تصل الإسكندرية منذ 10 سنوات

صور.. برنامج سياحى لأول سفينة سياحية قبرصية تصل الإسكندرية منذ 10 سنوات

البرلمان يدعو الأزهر والأوقاف للتصدى لقضية زواج القاصرات لحلها وتجنب مخاطرها

البرلمان يدعو الأزهر والأوقاف للتصدى لقضية زواج القاصرات لحلها وتجنب مخاطرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة